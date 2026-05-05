Actualización de ANSES | Aumento de haberes y bono de 70 mil pesos en mayo

La ANSES informó que durante el mes de mayo las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 3,38 por ciento. Este ajuste surge de la fórmula de movilidad vigente, que utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.
Además, se confirmó el pago de un bono de 70 mil pesos para los beneficiarios que perciben haberes mínimos, mientras que para aquellos que superen dicho piso, el bono será proporcional hasta alcanzar un tope determinado.
Resumen de los nuevos montos para mayo:
- Jubilación Mínima: Alcanza un total de 463.174,10 pesos (incluye haber con aumento más el bono de 70 mil).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El monto total será de 384.539,28 pesos.
- Pensiones No Contributivas (PNC): Por Invalidez y Vejez, la suma total asciende a 345.221,87 pesos.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): El valor sube a 141.286 pesos, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad será de 460.045 pesos.
- Asignación Familiar por Hijo: Queda fijada en 70.651 pesos para el primer rango de ingresos.