Actualización de ANSES | Aumento de haberes y bono de 70 mil pesos en mayo

La ANSES informó que durante el mes de mayo las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 3,38 por ciento. Este ajuste surge de la fórmula de movilidad vigente, que utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.

Además, se confirmó el pago de un bono de 70 mil pesos para los beneficiarios que perciben haberes mínimos, mientras que para aquellos que superen dicho piso, el bono será proporcional hasta alcanzar un tope determinado.

Resumen de los nuevos montos para mayo: