Se viene el 7° Evento Anual del Club Fierreros de La Costa

Este sábado 18 y domingo 19 se llevará a cabo el 7° Evento Anual del Club Fierreros de La Costa en el espacio abierto del Camping Municipal General Lavalle de Mar de Ajó, frente al Espacio Multicultural y la Escuela Municipal de Bellas Artes.

El evento se desarrollará durante ambas jornadas, de 10.00 a 22.00, y contará con una amplia programación que incluye exhibición de vehículos clásicos, desde la década del 30 hasta los años 2000, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas con food trucks y espacios recreativos para toda la familia.

En el escenario se presentarán más de 12 bandas locales y regionales. El sábado 18 actuarán Vieja Escuela, Los Latas, The Carly, Ramones 4n5, Sarmiento y La Barbarie, Lexo y Ramón Acosta. En tanto, el domingo 19 será el turno de Barrios Lejanos, Otitis, Bicharracos y Crash. Además, el evento contará con musicalización a cargo del DJ @djcqs.

Asimismo, durante el sábado se destacará la participación de Stéfano, conocido como “el niño que más sabe de autos”, quien estará presente durante toda la jornada compartiendo con el público los proyectos que se encuentra desarrollando, acercando el mundo del automovilismo a las nuevas generaciones.

El encuentro también contará con la participación de clubes invitados de distintas localidades, entre ellos agrupaciones como Los Cómplices del 600, el Club de Motos Harley Davidson Mar del Plata y el Autoclub Pinamar, entre otros, fortaleciendo el intercambio y la identidad fierrera de la región.

Como parte de su carácter solidario, se invita a la comunidad a colaborar con la donación de materiales para el Jardín de Infantes N° 906 de Villa Clelia. Entre los elementos solicitados se encuentran resmas de hojas, cartulinas, témperas, pinceles, rodillos, fibrones, lápices de colores, crayones, acuarelas, revistas infantiles, plasticola y plastilinas.

Organizado por el Club Fierreros de La Costa, el evento se proyecta más allá de lo estrictamente mecánico, consolidándose como un espacio de encuentro, integración y comunidad, que convoca a los asistentes en torno a la cultura, la música y la pasión por los fierros.