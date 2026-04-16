Axel Kicillof encabezó el reclamo ante Nación por obras y fondos paralizados

El gobernador Axel Kicillof se reunió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más de cien intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en una jornada marcada por un fuerte reclamo al Ministerio de Economía de la Nación. El petitorio, entregado por jefes comunales de 18 provincias, exige la reactivación inmediata de la obra pública, la transferencia de fondos adeudados y que se retrotraigan los precios de los combustibles al valor del 1° de marzo.

Durante el encuentro, Kicillof calificó la política económica actual como una «catástrofe social y productiva», denunciando que el Gobierno nacional incumple leyes y desfinancia programas esenciales en todas las áreas. Por su parte, el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, advirtió que los municipios son el «primer oído» de los vecinos y que la situación social «no da para más». La movilización buscó visibilizar el impacto del recorte de recursos nacionales en la gestión cotidiana de las ciudades y proponer un modelo alternativo que priorice la producción y el empleo.