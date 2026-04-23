Peña bailable en el Centro de Jubilados de La Lucila del Mar

El próximo sábado 25 de abril, el Centro de Jubilados de La Lucila del Mar abre sus puertas para una noche de música, baile y encuentro comunitario. En comunicación con Radio Noticias, María Paz, integrante de la institución, invitó a todos los vecinos de La Lucila, Costa Azul y San Bernardo a participar de este evento que comenzará a las 21:00 horas en la sede ubicada en la calle Corrientes y Catamarca.

La jornada contará con un buffet económico que ofrecerá pizzas y empanadas, ideal para disfrutar entre amigos. Uno de los grandes atractivos de la noche serán los sorteos, que cuentan con el apoyo de los comerciantes locales. En un gesto de acompañamiento a la institución, Radio Noticias anunció durante la entrevista que donará un mes de publicidad sin cargo para ser sorteado entre los participantes que tengan una actividad económica, sumando un incentivo extra para los emprendedores de la zona que asistan a la peña.