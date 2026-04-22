CFL 401 | Curso de manipulación de alimentos con certificación oficial

La capacitación se llevará a cabo este viernes, a las 9.00, en la sede del CFL N° 401, ubicada en Ruta 11 Km 340, cerca del ingreso a Lucila del Mar, y al finalizar se otorgará el Carnet de Manipulador Provincial, certificación oficial requerida para desempeñarse en el sector.

El curso es impulsado por el Centro de Formación Laboral N° 401, en articulación con el Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL) y la Municipalidad de La Costa, en el marco de las políticas de formación y fortalecimiento del empleo local.

Para participar, las personas interesadas deberán presentar constancia de CUIL, fotocopia de DNI y foto carnet. La inscripción se realiza de manera online a través del sitio web www.cfl401lacosta.edu.ar. Para consultas, comunicarse al 2257 – 468134.