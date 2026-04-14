La Provincia transfirió el primer desembolso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que transfirió el pasado viernes 10 de abril la suma de $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses, cumpliendo de esa forma con lo establecido por la Ley N° 15.561.

El monto fue transferido a los municipios bonaerenses de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD). Son recursos no reintegrables y de libre disponibilidad, asociados a la primera colocación de bonos llevada a cabo por la Provincia en el mercado local en el marco de la Ley mencionada.