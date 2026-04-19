HCD | Piden a los ediles de LLA que intercedan por los recortes en PAMI y Remediar

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó dos proyectos de repudio que exponen la crítica situación sanitaria en el Partido de La Costa. Las iniciativas, impulsadas por Ezequiel Caruso y Fernando Latorre, no solo denuncian el vaciamiento de programas nacionales, sino que introducen un fuerte componente político: un pedido formal para que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) local gestione soluciones directas ante el Gobierno de Javier Milei.

El proyecto vinculado a PAMI advierte sobre una deuda de $500.000 millones con prestadores y demoras de hasta ocho meses en la entrega de prótesis, mientras que la iniciativa sobre el Plan Remediar alerta que 50.000 vecinos costeros están en riesgo de perder el acceso a medicamentos gratuitos en los 16 CAPS del distrito. Según los ediles oficialistas, este ajuste nacional está trasladando toda la presión al sistema de salud municipal, que hoy debe absorber una demanda récord con recursos asfixiados.