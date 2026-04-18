Congreso de Salud Provincial | El distrito presentó proyectos ante más de 10.000 participantes

El Partido de La Costa participó del Congreso de Salud Provincial 2026 realizado en Mar del Plata. En comunicación con Radio Noticias, Germán Correa, integrante del Movimiento Sanitario Provincial, destacó la masiva presencia de la fuerza laboral costera, que compitió entre más de 5.500 trabajos presentados por profesionales de toda la provincia.

La delegación local presentó 10 proyectos de investigación y relatos de experiencia, abarcando áreas críticas como el desarrollo territorial, el impacto de políticas públicas y la labor del Consejo de Enfermería (COPREN). También sobresalió el servicio de oncología con trabajos sobre administración y atención profesional, además de una participación en el concurso fotográfico con imágenes de las «campanadas» de victoria en oncología y operativos de vacunación realizados en articulación con instituciones educativas.

Correa subrayó que, en un contexto de asfixia presupuestaria nacional, estos espacios son vitales para sostener las líneas de cuidado que la comunidad necesita.