El Partido de La Costa despidió en las últimas horas a Miguel Ángel “Cacho” Frattini, concejal mandato cumplido y militante histórico del peronismo local, cuya trayectoria política y social dejó huella en distintas etapas de la vida institucional del distrito.

Frattini fue recordado por dirigentes y militantes por su participación en la política costera desde los primeros años de la recuperación democrática. En 1983, tras el regreso de la democracia en Argentina, asumió una banca en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa, donde desarrolló parte de su actividad pública.

A lo largo de los años continuó vinculado a la militancia dentro del Partido Justicialista, participando en distintos espacios internos y acompañando procesos políticos dentro del distrito.

Recuerdos y despedidas

Entre los mensajes que circularon en las redes sociales tras conocerse la noticia se destacó el del dirigente peronista Marcelo Pavka, también concejal mandato cumplido y fundador del espacio Tercer Milenio dentro del PJ costero, quien recordó la trayectoria compartida con Frattini.

«Querido compañero y amigo Cacho, militante de toda la vida. No te digo adiós, sino, hasta pronto.»

En su publicación, Pavka también evocó distintos momentos de la militancia política compartida:

«Así te quiero recordar. Desde cuando asumiste tu banca de concejal en 1983, todo lo que compartimos en Tercer Milenio, hasta esta foto, que representa tu lucha: impulsar y conseguir que en el recinto del HCD esté el cuadro del General Perón.»

Finalmente, el dirigente cerró su homenaje con una reflexión sobre su legado:

«Se fue uno de los buenos, y este es mi humilde homenaje.»

Una trayectoria ligada a la política local

Quienes compartieron actividad política con Frattini destacan su compromiso con la vida institucional del distrito y su participación activa en distintas etapas del peronismo del Partido de La Costa.

Su paso por el Concejo Deliberante y su presencia en la militancia partidaria lo convirtieron en una figura conocida dentro de la política local, especialmente entre quienes atravesaron los años de organización y consolidación del justicialismo en el distrito tras el retorno democrático.