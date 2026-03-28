La Provincia acciona para fortalecer a los municipios ante la falta de apoyo del estado nacional

El gobernador Axel Kicillof encabezó un encuentro con más de 60 intendentes e intendentas —entre ellos Juan de Jesús (La Costa), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita) y Gustavo Barrera (Villa Gesell)— para analizar la crítica situación financiera que atraviesa la provincia. Kicillof atribuyó la crisis a la deserción de funciones del Estado nacional, la quita de fondos y la caída de la recaudación por el ajuste. Según el ministro de Economía, Pablo López, la deuda de Nación con la Provincia ya alcanza los $15 billones.

Para fortalecer las arcas locales, el mandatario realizó tres anuncios clave: la convocatoria a municipios para coparticipar el Fondo de Recupero de Deudas que Nación mantiene con Provincia; la confirmación del pago de la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento para el 30 de abril; y la convocatoria a una segunda audiencia en la Corte Suprema el 21 de abril por el reclamo de fondos previsionales. Kicillof enfatizó que, ante la crisis, la Provincia y los municipios no darán la espalda a los bonaerenses y responsabilizó directamente a las políticas de Milei por la situación económica actual.