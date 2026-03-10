Hasta el viernes 13 están abiertas las inscripciones al Plan FinEs 2026

Hasta el viernes 13 de marzo está abierta la inscripción presencial al Plan FinEs 2026, que permite completar los estudios secundarios. La propuesta está dirigida a mayores de 18 años que tengan residencia en el Partido de La Costa.

Para inscribirse, se debe presentar, dentro de un folio, fotocopia de ambos lados del DNI, partida de nacimiento y constancia del último año cursado.

Los interesados pueden acercarse, de lunes a viernes entre las 19.00 y las 21.30, a los siguientes establecimientos educativos:

SANTA TERESITA

Escuela Primaria N° 4 (Av. 41 N° 460)

MAR DEL TUYÚ

Escuela Primaria N° 6 (Calle 3 N° 7448)

LUCILA DEL MAR

Escuela Secundaria N° 14 (Entre Ríos 514)

SAN BERNARDO

Escuela Primaria N° 7 (Catamarca 2251)

MAR DE AJÓ

Escuela Primaria N° 10 (Espora 1734)