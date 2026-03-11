Comienza la Campaña Antigripal 2026 en toda la Provincia de Buenos Aires

El ministerio de Salud de la Provincia lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en dos etapas; la primera comienza este 11/03 y está destinada al personal de salud, y mayores de 65 años. A partir del lunes 23/03, se ampliará a niñas y niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico y, nuevamente esta temporada, a personas en contacto con aves de corral.

La inmunización, que estará disponible en forma gratuita en todos los vacunatorios bonaerenses; reduce las complicaciones, hospitalizaciones, y muertes ocasionadas por la gripe en los grupos de mayor riesgo. Además, es efectiva contra las formas graves de infección por variantes del subclado K; actualmente en circulación en el Hemisferio Norte y Sur; que aumentó la transmisión de la enfermedad durante este invierno en Europa y Estados Unidos.

Frente a esto, la estrategia de vacunación en territorio provincial se lleva a cabo de manera escalonada; de acuerdo a la población más expuesta a sufrir mayores complicaciones. No requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras inmunizaciones de calendario; por lo tanto, se aconseja concurrir al vacunatorio con DNI y libreta de vacunación, para su chequeo por parte del equipo de salud.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa, que tiene mayor circulación en los meses más fríos del año. El virus se transmite de una persona a otra a través de gotitas provenientes de las vías respiratorias que se propagan al toser, estornudar o también a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones. Por lo general, la recuperación es en una o dos semanas, pero puede provocar graves complicaciones en grupos poblaciones de riesgo que no estén vacunados.

Para conocer los centros de vacunación más cercanos, con sus días y horarios de atención, se puede ingresar a: https://www.gba.gob.ar/vacunacion/#muni y seleccionar el distrito correspondiente para ver las opciones disponibles.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

1° etapa: Desde el 11/03

-Personal de salud.

-Mayores de 65 años.

2° etapa: A partir del 23/03

-Niñas y niños de 6 a 24 meses.

-Personas gestantes en cualquier trimestre de gestación.

-Puérperas (preferentemente antes del egreso de la maternidad).

-Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

-Personal estratégico.

-Personas en contacto con aves de corral.