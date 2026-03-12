General Lavalle apuesta al verde | Lanzan una jornada de forestación con entrega gratuita de árboles

En un esfuerzo por combatir el cambio climático y mejorar la calidad de vida en el casco urbano, la Municipalidad de General Lavalle anunció una nueva jornada de forestación comunitaria. Bajo la organización de la Dirección de Producción, el municipio distribuirá ejemplares del vivero local de forma totalmente gratuita.

La cita está programada para el miércoles 18 de marzo a las 10:00 horas en la emblemática Plaza Juan Galo. El objetivo principal es claro: fomentar un distrito más sustentable y consciente de la importancia del arbolado público.

Variedad y compromiso ambiental

Durante la actividad, los vecinos podrán retirar distintas especies adaptadas a la zona, entre las que se destacan:

Paraíso: ideal por su sombra y rápido crecimiento.

ideal por su sombra y rápido crecimiento. Espinillo: una especie nativa de gran valor ornamental y resistencia.

una especie nativa de gran valor ornamental y resistencia. Braquiquito: valorado por su estética y follaje perenne.

Desde la comuna aclararon que, si bien la entrega no tiene costo, la cantidad de ejemplares por persona será limitada para garantizar que el beneficio llegue a la mayor cantidad de hogares posible.

Un pacto con la naturaleza

Más allá de la entrega, el municipio enfatizó que la iniciativa requiere de un compromiso ciudadano activo. Se solicita a quienes retiren sus árboles que realicen el plantado y aseguren el riego y cuidado del ejemplar durante esa misma semana. El éxito de esta política ambiental depende de que cada árbol logre echar raíces y fortalecer el pulmón verde de la comunidad.

«El objetivo es fortalecer las acciones ambientales en conjunto con los vecinos», señalaron desde el área de Producción.

Vías de contacto

Para aquellos interesados en obtener más detalles o realizar consultas previas, la Dirección de Producción ha habilitado los siguientes canales: