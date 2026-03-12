El ajedrez vuelve al Club Social de Mar de Ajó

El profesor Adrián Sosa, con más de 10 años brindando clases en el Club Social y Deportivo Mar de Ajó, anunció en Radio Noticias el inicio del ciclo 2026. La propuesta busca fomentar la concentración y la planificación a través de este deporte ciencia, que ha llevado a representantes locales a competir en toda la región y el país.

Detalles de las clases: