Lavalle | Presentaron a las aspirantes de la Fiesta Nacional Semana de Santos Vega

La Fiesta Nacional Semana de Santos Vega se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1° de marzo en General Lavalle, con una nutrida programación que reunirá tradición, música y cultura popular.

En ese marco, se llevará a cabo la presentación de aspirantes, quienes representarán a la fiesta durante las distintas actividades previstas.

Aspirante N° 1.

Ana Paula Luero, de 17 años, vive en General Lavalle.

Actualmente se encuentra cursando sus estudios secundarios y se destaca por su interés en las actividades físicas. Entre sus proyectos a futuro, aspira a ingresar a la Prefectura Naval Argentina o continuar sus estudios en el nivel superior.

Aspirante N° 2.

Nadir Ayelén Godoy, de 17 años, vive en General Lavalle.

Actualmente se encuentra cursando el nivel secundario. Entre sus intereses se destacan bailar folclore, jugar vóley y estudiar inglés. Entre sus proyectos a futuro, aspira a finalizar sus estudios secundarios y continuar la carrera de Psicología o Licenciatura en Turismo.

Aspirante N° 3.

Maitén Romero, de 16 años, oriunda de General Lavalle.

Actualmente se encuentra cursando el nivel secundario. Entre sus intereses se destacan la equitación y andar en bicicleta. Entre sus proyectos a futuro, aspira a finalizar sus estudios y continuar su carrera soñada, orientada a la Ingeniería.

Aspirante N° 4.

Sofía Alegra Ramírez, de 16 años, oriunda de General Lavalle.

Actualmente se encuentra cursando el nivel secundario. Entre sus intereses se destaca la lectura. Entre sus proyectos a futuro, aspira a conseguir un buen trabajo y continuar desarrollándose personal y profesionalmente.

Aspirante N° 5.

Maia González, de 17 años, oriunda de General Lavalle.

Actualmente se encuentra cursando el nivel secundario. Entre sus intereses se destacan el patín y el folclore. Entre sus proyectos a futuro, aspira a estudiar Medicina con orientación en Pediatría.

Aspirante N° 6.

Carolina De León, de 16 años, oriunda de General Lavalle.

Actualmente se encuentra cursando el nivel secundario. Entre sus intereses se destaca asistir al gimnasio. Entre sus proyectos a futuro, aspira a finalizar sus estudios secundarios y continuar la carrera de Psicología.