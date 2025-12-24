Con la temporada de verano ya en marcha, los números que publica el INDEC comienzan a sacudir las proyecciones del sector turístico. En medio de una interna entre el titular del organismo, Marco Lavagna, y el secretario de Turismo, Daniel Scioli, los datos muestran un panorama más moderado que el entusiasmo que se intenta instalar desde el discurso oficial.

Según el último informe de turismo internacional, correspondiente a octubre, salieron del país más argentinos de los que ingresaron como turistas extranjeros. En cifras:

Argentinos que viajaron al exterior: 255.400

Extranjeros que llegaron al país: 191.300

A eso se suma una diferencia importante en el gasto promedio:

Un turista argentino en el exterior gasta en promedio USD 118 por día .

. Un turista extranjero en Argentina gasta USD 75 por día.

El saldo de la balanza turística fue negativo por más de USD 365 millones en un solo mes, lo que genera preocupación en un contexto de escasez de divisas y expectativas altas sobre la temporada.

Lo que se discute

Desde el entorno de Scioli critican que las estadísticas del INDEC no reflejan todo el impacto económico del turismo receptivo. Señalan que muchos consumos —como alojamientos contratados por plataformas, alquileres temporarios o gastos no bancarizados— no son captados por las metodologías actuales.

Lavagna, por su parte, defendió la validez técnica de los informes, que se elaboran bajo estándares internacionales y con continuidad metodológica. La tensión escaló al punto que la Secretaría de Turismo decidió cortar el convenio de financiamiento con el INDEC que permitía realizar encuestas en aeropuertos, hoteles y terminales.

¿Qué significa esto para La Costa?

El Partido de La Costa es un destino clásico para el turismo interno. Cada temporada, miles de familias lo eligen como alternativa frente a las subas de precios o las dificultades para viajar al exterior. Pero también depende del movimiento, el consumo y las expectativas del visitante promedio.

Con estos datos sobre la mesa, surgen interrogantes:

¿Habrá menos consumo por parte del turista argentino promedio?

¿Se sostendrá la ocupación o habrá estancias más cortas?

¿El gasto en gastronomía, entretenimiento o comercio será más moderado?

Para el sector comercial, gastronómico y hotelero de la región, leer estos datos puede ayudar a anticiparse, ajustar estrategias y reforzar la planificación.

El desafío: convertir los datos en decisiones

Si bien la información estadística no define sola el destino de la temporada, condiciona la toma de decisiones. Tanto en el sector público como en el privado, lo que pase en enero será clave para proyectar el resto del año.

Más allá de las disputas internas entre áreas del gobierno nacional, en destinos como La Costa, la clave estará en mantener la cercanía con el visitante, la buena atención y el equilibrio en precios y servicios.

En definitiva, la temporada ya empezó. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo la recibimos y con qué expectativas reales la transitamos?