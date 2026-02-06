Llegan los festejos por el 66° aniversario de Las Toninas

Las Toninas se prepara para celebrar su 66° aniversario con una nueva edición de su fiesta aniversario, que se desarrollará desde el jueves 19 al domingo 22 de febrero en la Plaza Malvinas Argentinas, ubicada en Av. 7 entre 36 y 38.

En el marco de los preparativos, integrantes de la Comisión de Festejos de Las Toninas mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, con el objetivo de avanzar en la planificación general de la celebración y coordinar acciones conjuntas de cara al aniversario de la localidad.

Durante el encuentro, se dialogó sobre la organización del evento, las líneas generales de la fiesta y la importancia de seguir fortaleciendo un festejo que pone en valor la identidad local, el trabajo articulado y la participación de la comunidad. De esta manera, se trabaja de manera integral entre las áreas de la Municipalidad de La Costa con el objetivo de garantizar el desarrollo de los espectáculos y el funcionamiento del evento.

La programación de espectáculos para la fiesta aniversario de Las Toninas, que fue fundada el 20 de febrero de 1960, incluirá propuestas musicales y artísticas para todos los gustos: el jueves 19 se presentarán Los Chufi y Melocotones Retro; el viernes 20 será el turno de Tenores Il Vento; el sábado 21 subirán al escenario Bachata Way, Los del Fuego y el Ballet Municipal de la Costa. En tanto, en el cierre del domingo 22 se presentarán El Lauta y La Bonita, para culminar los cuatro días de festejos.

Además, la jornada contará con el tradicional desfile institucional, actividades culturales para los más pequeños y espacios pensados para el disfrute de toda la familia como las ferias de productores, artesanos y food truck.