La Costa | Beneficios por el pago anticipado de tasas en el distrito

Hasta el próximo lunes 9 de febrero continúa vigente el beneficio por pago anticipado de las tasas municipales correspondientes al año 2026, una alternativa que permite a los contribuyentes planificar el año y acceder a descuentos concretos.

Quienes elijan abonar de forma anticipada podrán obtener descuentos equivalentes a un mes por cada semestre, alcanzando hasta dos meses de beneficio en total. Incluso quienes no hayan abonado el primer semestre en término aún pueden acceder al beneficio si cancelan ambos semestres en conjunto.

En este marco, el pago anual anticipado puede realizarse hasta el 9 de febrero sin interés, manteniendo las bonificaciones previstas. El Municipio busca acompañar a las economías familiares y comerciales, brindando previsibilidad y un beneficio para quienes cumplen con sus obligaciones.

Asimismo, el Banco Macro anunció que quienes elijan pagar por esa entidad bancaria está la opción de realizar el pago de todo el año en tres cuotas sin interés.

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Con el objetivo de facilitar el acceso al beneficio y brindar mayor comodidad a los contribuyentes, desde hace algunos días la Municipalidad amplió el horario de atención personalizada por WhatsApp, que ahora se extiende hasta las 20.00.

Por lo tanto, ante cualquier duda o consulta, el área de Atención al Contribuyente dispone un canal exclusivo de WhatsApp: 2246-501000, junto con los métodos habituales de atención presencial. Estas medidas buscan acompañar al contribuyente, sumar tiempo, opciones y cercanía, y facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin recargos innecesarios.

TRÁMITES Y MEDIOS DE PAGO

El pago puede realizarse de manera rápida y segura a través del Portal de Trámites de la Municipalidad de La Costa, ingresando en: http://tramites.lacosta.gob.ar/pagar.

Allí es posible abonar utilizando tarjeta de crédito, débito, código QR, o mediante Mercado Pago, PagoMisCuentas o Red Link. Para quienes aún no cuenten con usuario en el Portal de Trámites, la Municipalidad recuerda que el registro es simple y accesible, debiendo realizarse desde una computadora o notebook. Una vez creada y validada la cuenta, se puede operar normalmente desde la plataforma.