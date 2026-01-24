“Quinto subsuelo, la humanidad bajo el algoritmo”, el libro del costero Jorge López Chaumeri

El autor costero Jorge López Chaumeri presentó en Radio Noticias su primer libro titulado «Quinto subsuelo, la humanidad bajo el algoritmo», una novela futurista de ciencia ficción que explora las implicancias de la inteligencia artificial. Tras dos años de investigación sobre los avances actuales, López Chaumeri proyectó este escenario a 50 años en el futuro para imaginar cómo un gobierno mundial controlado por algoritmos podría afectar la libertad humana.

La obra plantea una dicotomía entre la esclavitud tecnológica y un grupo de disidentes que busca reconectar con la naturaleza y los vínculos humanos reales.

Residente de La Costa hace 15 años y bancario de profesión, el autor compartió que comenzó a escribir como una forma de terapia y pasión, formándose en diversos talleres para estructurar su narrativa.

Tras una exitosa presentación en Costa del Este, anunció que realizará nuevos encuentros para difundir su trabajo, el cual ya se encuentra disponible en librerías locales de Santa Teresita como Casa Gómez y a través de la editorial Tinta Libre.

Los interesados también pueden contactarlo directamente a través de sus redes sociales bajo el usuario «Chaumeri Escribe» para obtener ejemplares dedicados.

Los detalles: