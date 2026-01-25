Así será el año de los deportistas del Partido de La Costa

El Subsecretario de Deportes de la Municipalidad del Partido de La Costa, Gustavo Leiva, brindó detalles en Radio Noticias sobre la planificación estratégica para este año, destacando el trabajo de pretemporada que realizan entrenadores y atletas.

Durante su intervención, resaltó la colaboración de especialistas como Horacio Anselmi, quien asesoró a los profesores locales para ajustar los objetivos de preparación física según las disciplinas, desde el básquet hasta el levantamiento de pesas de alto nivel, brindando un bagaje de conocimientos fundamental tanto para docentes como para deportistas.

En cuanto a los objetivos del área de alto rendimiento, Leiva mencionó el seguimiento de figuras locales con proyección internacional, como el ciclista Lucas Vilar, quien busca sumar puntos en el Mundial y las Copas del Mundo para clasificar a los Juegos Olímpicos.

Asimismo, destacó el crecimiento de talentos en diversas áreas como el hockey con Juliana Gamba, el karting con Dino Palmarochi, y jóvenes en hándbol y básquet que ya compiten en ligas de honor o son buscados por clubes de primera división, lo que reafirma el posicionamiento del distrito como un semillero de deportistas de élite.

Los detalles: