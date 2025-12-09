El próximo 11 de diciembre a las 17 hs. se realizará la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa para la jura de concejales y concejalas electos para el período 2025-2029. El dato ya es oficial, pero en el mundo rosca la verdadera atención está puesta en quién se quedará con la presidencia del cuerpo.

Con la nueva conformación del Concejo Deliberante del Partido de La Costa definida tras las elecciones de septiembre, y con una mayoría clara para el oficialismo, la presidencia del HCD quedará nuevamente en manos del bloque de gobierno según se espera.

Según la distribución de bancas confirmada, el oficialismo acumula ocho concejales, lo que lo posiciona como la fuerza con mayoría numérica en el cuerpo. En ese contexto, las demandas de sectores opositores —que aspiraban a encabezar la presidencia— no lograron respaldo institucional ni político suficiente para revertir el resultado electoral.

En consecuencia, la presidencia del HCD recaerá en un representante del oficialismo —muy probablemente Ezequiel Caruso o algún otro edil del bloque gobernante—, garantizando continuidad institucional y alineamiento con la voluntad expresada en las urnas.

Este escenario marca el inicio de un nuevo ciclo de gestión en el Concejo, con un oficialismo fortalecido, una oposición fragmentada y un marco institucional que prioriza la estabilidad y la gobernabilidad. En ese marco, la conducción del cuerpo quedará en condiciones de avanzar con los proyectos clave para la comunidad: presupuesto municipal, obras públicas, planificación urbana, seguridad y desarrollo local.

Hasta entonces, la rosca sigue. Pero como dice una frase que circula en voz baja por estas horas: