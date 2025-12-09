La 41ª edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, que se realizará del 19 al 21 de diciembre en San Bernardo, incorporará este año una propuesta solidaria destinada a colaborar con distintas instituciones del Partido de La Costa.

Durante las tres noches de celebración, la Comisión Organizadora habilitará un espacio al pie del escenario principal, ubicado en la Plaza del Sol y la Familia (Av. San Bernardo y Av. Tucumán), donde se podrán acercar juguetes y alimentos no perecederos.

Según se informó, los juguetes recolectados serán entregados a niños y niñas que concurren al merendero Los Pastorcitos, el cual funciona en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Villa Clelia, mientras que los alimentos serán destinados a otras instituciones comunitarias del distrito.

Desde la organización expresaron que el objetivo es “convertir la celebración en una oportunidad para colaborar entre todos”, y destacaron que esta acción busca reforzar el compromiso social de un evento que ya es parte de la identidad local.

La Fiesta Nacional del Sol y la Familia mantiene su entrada libre y gratuita, y cada año convoca a miles de vecinos y visitantes con espectáculos musicales, artistas en vivo y propuestas culturales. En esta edición, sumará un espacio de participación ciudadana con impacto directo en la comunidad.

“Es una forma de que la alegría de la fiesta también llegue a quienes más lo necesitan”, remarcaron desde la Comisión Organizadora.

Con esta iniciativa, la tradicional fiesta de San Bernardo reafirma su carácter popular y cultural, pero también su rol como encuentro que promueve valores de solidaridad y trabajo comunitario, presentes desde sus primeras ediciones.