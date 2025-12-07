Lucas Vilar ternado a los Premios Olimpia 2025

Lucas Vilar fue ternado al Premio Olimpia 2025 en Ciclismo. Se trata de un hecho histórico para el deporte del Partido de La Costa que refleja la relevancia del costero en su disciplina a nivel nacional e incluso internacional.

Vilar comparte la terna con Eduardo Sepúlveda y Julieta Benedetti. Los Premios Olimpia, concedidos por el Círculo de Periodistas Deportivos, tuvieron su primera edición en 1954 y están considerados como el galardón más prestigioso del deporte argentino.

La gran ceremonia será el 22 de diciembre en La Usina del Arte, en Barracas, Ciudad de Buenos Aires, donde Lucas compartirá el evento con las figuras más destacadas del deporte argentino.