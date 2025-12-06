Capacitación sobre vacunación antiaftosa en General Lavalle

El próximo 17 de diciembre se realizará una charla informativa sobre identificación electrónica y nuevas estrategias de vacunación antiaftosa, en el marco de la Resolución SENASA N.º 841/2025.

La disertación estará a cargo del médico veterinario del SENASA Alejandro Vanonni y tendrá lugar a partir de las 9 horas en SUM Producción, ubicado en avenida Adolfo de la Serna 1188.

La actividad está dirigida a productores, veterinarios y trabajadores del sector agropecuario, con el objetivo de brindar información actualizada sobre las nuevas normativas y herramientas para el control sanitario.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse víaWhatsApp al 2257 417935. La charla cuenta con la organización de entidades rurales locales y la adhesión de instituciones y empresas del sector.