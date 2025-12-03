Diciembre llega con cambios importantes en las instituciones del Partido de La Costa. En los próximos días se concretarán las asunciones de los nuevos consejeros escolares y concejales, tras las elecciones del pasado 7 de septiembre.

Desde el Consejo Escolar, se convocó a la comunidad educativa a participar del acto de jura y puesta en funciones, que será el viernes 5 de diciembre a las 9:30, en el Jardín de Infantes N.º 920 de Mar del Tuyú (calle 94 y 5). Ese día comenzarán su mandato quienes fueron electos para integrar el órgano que articula con la educación local y provincial.

Por otro lado, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) confirmó que el 9 de diciembre se realizará la sesión preparatoria, donde jurarán los nuevos ediles electos. En esa misma jornada también se definirá la nueva conducción del cuerpo legislativo.

Concejales: quiénes entran y quiénes terminan su mandato

Con el recambio, se van del Concejo:

Walter Díaz , Rodrigo Torre , Pablo Bonnet (Frente de Todos)

, , (Frente de Todos) Andrés Bertolot, Evangelina Cordone, Fernanda Rodríguez, Gonzalo Barraza (Juntos)

Y asumen:

🔹 Por Unión por la Patria:

Gabriela Demaría, Fernando Latorre, Ariana González y Rodrigo Fierro

🔹 Por La Libertad Avanza:

Marcela González, Isidro Junco, Elizabeth Villalba

➡️ Además, Juntos por el Cambio continuará con sus dos representantes: Mónica Correa, Martín Fernandez y Juan Carlos Conti

Lo que viene: presidencia y funcionamiento

Durante la sesión preparatoria del HCD se elegirá a la nueva presidencia del cuerpo, junto con las vicepresidencias y secretarías. Estas autoridades tendrán a cargo el desarrollo de las sesiones, el armado de comisiones y la relación institucional con el gobierno municipal.

Desde la comunidad educativa y distintos espacios políticos se espera una transición ordenada, que permita continuar con los proyectos en marcha y avanzar en nuevas iniciativas para 2026.