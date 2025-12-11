El balance del ultimo fin de semana largo en La Costa con un «movimiento acotado»

El Secretario de Turismo local, Cristian Escudero, realizó una evaluación del reciente movimiento turístico, enfocándose en la afluencia de visitantes durante el último fin de semana largo de diciembre.

En este marco y luego de lo sucedido el funcionario optó por una visión mesurada y cuidadosa al momento de analizar la actividad. Si bien se percibió un flujo constante de turistas que eligieron el corredor costero para una escapada de pretemporada, la evaluación oficial se mantuvo distante de los triunfalismos, prefiriendo analizar la situación con cautela.

El Secretario de Turismo de La Costa, en comunicación con Radio Noticias, deslizó que aunque la presencia de visitantes fue notoria en varios puntos del distrito, la prudencia es necesaria al proyectar las cifras definitivas para la temporada alta.

Escudero destacó:

Fue un movimiento turístico mas acotado.

Los detalles: