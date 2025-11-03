Noviembre activo, pero sin certezas en el Estadio de La Costa

El Estadio de La Costa atraviesa un mes de noviembre con movimiento, pero todavía sin definiciones concretas sobre su calendario de verano ni sobre su funcionamiento operativo. Si bien hay algunas actividades confirmadas, la incertidumbre sobre la temporada alta comienza a generar preguntas.

Por un lado, se espera la realización del festival Folklore al Mar el próximo 22 de noviembre, con un cartel encabezado por Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Pancho Figueroa, Belén Herrera y Los Colorados. También participará el reconocido payador Alberto Smith, uno de los pocos artistas locales mencionados hasta el momento.

Sin embargo, no se conocen detalles oficiales sobre la venta de entradas, ni datos concretos sobre la convocatoria a grupos regionales, algo que había sido anunciado por la empresa administradora del estadio semanas atrás. En ese sentido, trascendió que en los próximos días comenzarían acciones de comunicación más agresivas para incentivar la venta, aunque por ahora la promoción del festival permanece en un segundo plano.

La reciente suspensión del show de Ulises Bueno, prevista para octubre, dejó también un sabor amargo. Aunque desde la empresa se aclaró que el espectáculo se reprogramo para el 2 de enero 2026, el hecho expuso las dificultades para sostener una agenda estable y consolidada.

El protagonismo del evento joven

Donde sí hubo confirmación y movimiento fue desde el ámbito municipal. La final del certamen juvenil “Pone Pausa”, organizado por la Municipalidad de La Costa, tendrá lugar en el estadio, dando señales de operatividad del espacio. Este evento, que convoca a jóvenes de todo el distrito y combina expresión artística, formación y participación, ya tiene fecha confirmada y apunta a ser uno de los grandes encuentros del mes.

En contraste, el resto de la programación permanece en silencio. Hasta el momento, no se publicó un cronograma de verano ni se definió el modelo de funcionamiento del estadio de cara a la temporada, lo que mantiene en suspenso tanto a trabajadores de la cultura como al público costero.