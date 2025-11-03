Accidente en Ruta 11: bombera de La Costa pide ayuda

Una joven bombera del cuartel de Mar de Ajó, Narella Cafarella, sufrió un grave accidente en moto mientras se dirigía a estudiar. El hecho ocurrió el jueves 23 de octubre sobre la Ruta 11, a la altura de La Lucila del Mar, cuando se le pinchó una rueda y cayó del vehículo.

A raíz del impacto, Cafarella sufrió “múltiples fracturas expuestas de tibia y peroné con compromiso articular en tobillo y talón, además de una doble fractura de clavícula”, según detalló ella misma en sus redes sociales.

Fue asistida en el Hospital de Mar de Ajó y luego derivada al Hospital Municipal de Berisso, ya que el primero no contaba con los insumos necesarios para una cirugía compleja. Allí le informaron que debía abonar $300.000 para realizar la primera operación.

En un mensaje que publicó para informar su situación y solicitar ayuda, escribió:

“Apelo a la solidaridad de la comunidad para juntar algo de dinero, ya que no cuento con los recursos para acceder a ese monto.”

“Mi pierna está en cuenta regresiva y, según lo que me informó el traumatólogo, si no me opero pronto, podría quedarme con movilidad reducida de por vida”, agregó.

La primera cirugía ya fue realizada y, según relató, “me colocaron 19 clavos y dos placas de titanio. Ahora resta la intervención en la clavícula.”

Para colaborar

Se puede hacer una transferencia al alias “Cafarella.mp”, a nombre de Leilen Narella Cafarella.