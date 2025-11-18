General Lavalle | Nueva convocatoria del programa “Mi Primera Colmena”

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires lanzó la cuarta edición del programa “Mi Primera Colmena”, destinado a acompañar a nuevos productores y productoras apícolas mediante la entrega de insumos y asistencia técnica.

En esta nueva convocatoria se entregarán 300 colmenas con el objetivo de impulsar la actividad apícola y facilitar el inicio de nuevos proyectos productivos.

Las personas interesadas pueden inscribirse completando el formulario disponible en la página: http://gba.gob.ar/desarrollo_agrario/direccion_apicola/mi_primera_colmena.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 25 de noviembre.

Por consultas, se puede acudir a la Dirección de Producción del Municipio de General Lavalle.