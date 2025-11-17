ARBA cambia la modalidad de cobro de la Patente en 2026

planes de pago arba

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que a partir del próximo año cambiará la modalidad para abonar el Impuesto Automotor, con el objetivo de “brindar mayor previsibilidad y organización a la economía familiar”.

Al respecto, el titular del organismo, Cristian Girard explicó los cambios en la modalidad de cobro del impuesto.

De esta manera, el 75% de las y los propietarios de vehículos abonará una Patente más baja en 2026, a partir de la reformulación de las tablas del Impuesto que integra el proyecto de Ley Impositiva enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura provincial.

