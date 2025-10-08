Se viene la 59ª edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra en San Clemente del Tuyú

Del 10 al 12 de octubre, San Clemente del Tuyú celebra la 59ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra, una festejo emblemático que reúne expresiones culturales, propuestas artísticas y actividades recreativas abiertas a toda la comunidad. El evento tendrá lugar en la Plaza Pereira, ubicada en las calles 13 y 20, con acceso libre y gratuito para toda la familia.

A lo largo de tres jornadas, residentes y visitantes podrán disfrutar de una programación variada, con espectáculos musicales, danzas folklóricas, actividades para la niñez y el tradicional desfile institucional. Si bien este año no se llevará a cabo el concurso de pesca –uno de los segmentos históricos del evento–, la celebración conservará su espíritu popular y participativo.

Programación detallada

Viernes 10 de octubre

La apertura de la fiesta está prevista desde el mediodía con propuestas destinadas a las infancias, a cargo del programa «Agite». A partir de las 16:30, se ofrecerán clases abiertas de zumba y ritmos urbanos.

La programación musical se iniciará a las 18:00 con presentaciones de bandas cristianas: Flor Haro, Jea Band y Sala 74. Continuará con un recorrido musical por distintas expresiones regionales y nacionales, con la participación de Raíces Gauchas, Incandescentes, La Miel Santiagueña, Siente el Ritmo, Cristian Figueroa, The Light Band y Nathali Torres.

Sábado 11 de octubre

Desde las 18:00 se llevará a cabo el tradicional desfile cívico-institucional, que recorrerá Avenida III desde San Martín hasta la intersección de Calle 1 y 19.

A las 20:30 se dará inicio a los espectáculos artísticos con la presentación del Ballet Internacional de La Costa, seguido por Fuyen, La Popular Compañía de Danza, La Novena Rock y La Corte. El cierre de la jornada estará a cargo de Rocío Quiroz, reconocida cantante del género tropical y ganadora del Premio Carlos Gardel 2016 al mejor álbum tropical femenino.

Domingo 12 de octubre

La jornada final comenzará a las 17:00 con una gran peña folklórica, que contará con la actuación de agrupaciones y solistas como Añoranzas, La Encimera, Florencia Raggio, Raíces Argentinas, Luis Castillo y Wanda Berdun.

A partir de las 20:30 continuará el ciclo de espectáculos nocturnos con presentaciones del Ballet Internacional de La Costa, La Popular Compañía de Danza, Wanda Berdun, Llequen, un tributo a Viejas Locas e Intoxicados, y la banda El Rolex. Como cierre de la celebración, se llevará a cabo la elección de las nuevas soberanas de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra.

Esta nueva edición de la fiesta representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre tradición, turismo y cultura regional, en uno de los encuentros más esperados del calendario festivo del Partido de La Costa.