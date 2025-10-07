Se llevó adelante una nueva Jura Ambiental en el Vivero Cosme Argerich de San Clemente del Tuyú, con la participación de más de 200 estudiantes de la zona norte del distrito.

La jornada forma parte de una propuesta que busca fortalecer los valores ambientales en la comunidad, reconociendo a las y los jóvenes como agentes de cambio e impulsando un compromiso colectivo con la preservación de la Casa Común.

Este año participaron 17 instituciones educativas del Partido de La Costa, con más de 900 estudiantes y 40 docentes de distintas áreas, que trabajaron sobre tres ejes temáticos: residuos, flora-fauna-hongos y ecosistemas costeros.

Como material de apoyo se actualizó el cuadernillo de temáticas ambientales del Partido de La Costa, destinado a docentes y directivos, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1j2RUacSQCWqSF67h7tiBZH0nv-sHRigG/view?usp=sharing

Las escuelas participantes fueron: EES N°3, EEE N°502, IJME, CIC, Bellas Artes (sede San Clemente), EES N°7, EEE N°503, EEST N°1, EES N°12, EES N°13, Colegio San Bernardo, EEST N°2, EES N°1, EES N°8, EES N°11, Instituto Libertador y el Mar, y EEE N°501.

En esta edición se inauguró una nueva modalidad: los actos se desarrollarán en las tres zonas del distrito (norte, centro y sur), permitiendo que cada institución comparta sus proyectos y experiencias junto a otras escuelas.

La jornada contó con la colaboración de investigadores del CONICET y de organizaciones locales como COANA (Gigantes de las Pampas), Proyecto Lagartija de las Dunas, Proyecto Tukem, ONG Aquamarina, Puerto Funghi, Cooperativa Reciclando Vidas, Guardaparques Rincón de Ajó, COA Punta Rasa, entre otras.

