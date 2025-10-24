Se reprogramó para el lunes 27 la jornada por el 80° aniversario de Mar del Tuyú

Debido a las condiciones climáticas adversas, la Municipalidad de La Costa informó que el acto oficial y los festejos comunitarios por el 80° aniversario de Mar del Tuyú, previstos para el viernes 24 de octubre, se reprograman para el lunes 27 de octubre.

La jornada se llevará a cabo desde las 10.00 en el Muelle de Mar del Tuyú, ubicado sobre Av. Costanera entre calles 74 y 76, y contará con la presencia del intendente municipal Dr. Juan de Jesús, autoridades locales, concejales, instituciones y vecinos.

El cronograma se mantendrá tal como estaba previsto, con el desfile cívico-institucional, el homenaje a los pioneros y el tradicional corte de la torta aniversario, junto a una gran celebración comunitaria que incluirá artistas en vivo, paseo gastronómico y artesanal, juegos e inflables para toda la familia.