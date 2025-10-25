Mar de Ajó se Prepara para la 56ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia | Conoce los detalles

La ciudad de Mar de Ajó se alista para vivir su celebración más importante del año: la 56ª Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, que se desarrollará a mediados de noviembre.

Los festejos centrales tendrán lugar durante el fin de semana del 14 al 16 de noviembre de 2025, y el punto culminante será el domingo 16 en el Camping Municipal General Lavalle.

Esta edición se consolida como uno de los grandes atractivos turísticos de La Costa, combinando la tradición pesquera con un completo programa de entretenimiento para toda la familia que incluye shows de música en vivo, espectáculos de danza, puestos de gastronomía y una gran feria de emprendedores.

Sobre esto habló Lorena Morales, presidenta de la Comisión de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia en Radio Noticias.

Dale play y conoce la grilla completa:

