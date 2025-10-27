La candidata local de La Libertad Avanza, Roxana Cavallini, habló en exclusiva durante la transmisión especial realizada por Radio Noticias y TVC5 Mar de Ajó, luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025. Aunque no logró ingresar al Congreso, destacó el respaldo recibido en el Partido de La Costa, donde su espacio se impuso con el 46,72 % de los votos.

“Es un honor haber formado parte de esta lista, representar al distrito y ser parte de este momento histórico para nuestro espacio”, expresó Cavallini en la entrevista completa que podés ver en la cobertura conjunta de ambos medios locales.

Durante su participación en el aire, también planteó los desafíos que se abren a nivel local: “Empieza una nueva etapa que nos desafía a construir, a fortalecer el armado en el territorio y, sobre todo, a escuchar mucho más”. En ese sentido, resaltó la importancia de abrir el diálogo con todos los sectores políticos y “fundamentalmente con la sociedad”.

Nota completa:

Jornada tranquila y sistema bien recibido por los votantes

En el Partido de La Costa la jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes. La implementación del sistema de Boleta Única Papel (BUP) generó comentarios positivos entre los votantes.

En la cobertura realizada por MdA Noticias se recogieron testimonios de vecinos y vecinas que, al salir de emitir su voto, coincidieron en que el nuevo sistema les resultó “fácil, cómodo y rápido”.

A diferencia de elecciones anteriores, los fiscales partidarios tuvieron un rol más acotado, ya que la dinámica del sistema BUP y la logística de los comicios redujeron la intervención directa sobre el control de boletas en los cuartos oscuros.

Resultados en La Costa

La Libertad Avanza: 22.876 votos (46,72 %)

22.876 votos (46,72 %) Fuerza Patria: 18.168 votos (37,10 %)

18.168 votos (37,10 %) Frente de Izquierda – Unidad: 4,16 %

4,16 % Propuesta Federal para el Cambio: 3,03 %

3,03 % Resto de los partidos: menos del 2 % cada uno

Con el 99,15 % de las mesas escrutadas, el resultado posiciona a LLA como la fuerza más votada en el distrito, lo que refuerza su presencia local de cara a futuros armados políticos.