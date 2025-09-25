Trabajos de mejoras en veredas y espacios públicos en La Costa

La Municipalidad de La Costa continúa desarrollando el plan de construcción y mejora de veredas en distintas localidades del distrito. En esta etapa, los trabajos se concentran en Mar de Tuyú, sobre las avenidas 79 y 58; en Mar de Ajó, en la avenida Pueyrredón; en Santa Teresita, sobre la calle 14; y en San Clemente, en la avenida Naval.

Estas acciones forman parte de un plan integral de mejoras que busca embellecer los espacios comunes, garantizar mayor accesibilidad y brindar más seguridad a peatones y vecinos.

En paralelo, el área de Planeamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, a cargo del arquitecto Walter Natalizia, avanza con obras de rebacheo y repavimentación, la colocación y mantenimiento de luminarias, además de operativos de limpieza integrales y acondicionamiento de espacios públicos.

Asimismo, ya comenzó la planificación de tareas de pretemporada que incluyen intervenciones en la Costanera, accesos, playas, paradores y recorridos turísticos, con el objetivo de preparar la infraestructura de cara a la próxima temporada de verano.