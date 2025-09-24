HOY | Charla de concientización sobre el suicidio en San Bernardo

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud de La Costa invitó a la comunidad a participar de una charla abierta sobre salud mental, donde especialistas abordarán cómo detectar señales de alerta y cómo acompañar a quienes atraviesan crisis emocionales.

La misma se realizará el miércoles 24 de septiembre a las 18 hs en el Parador Municipal San Bernardo, ubicado en Costanera y Zuviría.

Comunicación con Mane Miletti, Subsecretaria de Salud Mental del Partido de La Costa en RN.

Dale play: