Resultados definitivos elecciones legislativas 2025 Partido de La Costa

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires difundió los resultados definitivos de las elecciones legislativas 2025 en el Partido de La Costa, con el 100 % de las mesas escrutadas.

Con un total de 88.966 electores habilitados y 257 mesas escrutadas, los números finales ratifican el triunfo de Fuerza Patria, que se impuso con 41,42 % en senadores provinciales y 36,64 % en concejales.

En segundo lugar quedó La Libertad Avanza, con 30,92 % en senadores y 24,48 % en concejales, consolidando así la polarización del distrito.

El tercer espacio más votado fue Somos Buenos Aires, que alcanzó 18,50 % en senadores y 18,99 % en concejales.

El resto de las fuerzas políticas y vecinalistas quedaron más relegadas, con porcentajes inferiores al 5 %, entre ellas Hacemos La Costa, Nuevos Aires, el Frente de Izquierda y distintas listas locales.

En total se registraron 44.165 votos positivos (87,79 %) y 6.144 en blanco (12,21 %).

Estos números confirman un escenario en el que las dos principales alianzas concentran más de siete de cada diez votos emitidos, mientras el espacio de centro y vecinalista aparece nuevamente fragmentado.

29 septiembre, 2025

