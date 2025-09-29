La Fiesta Nacional del Sol y la Familia de San Bernardo inicia una nueva etapa con la renovación de su comisión directiva. El objetivo de este grupo de trabajo es darle un nuevo impulso al tradicional evento, reforzando su identidad como celebración nacional y poniendo el acento en la presencia social durante todo el año.

La comisión expresó que su meta es mantener las actividades clásicas de la fiesta, pero sumando iniciativas de carácter solidario y comunitario. Entre ellas se destacan campañas para recolectar alimentos, mayor colaboración con instituciones locales y una relación más cercana con comerciantes y vecinos.

En su visión, la fiesta no debe limitarse a los días de diciembre en que se realiza la apertura de temporada, sino extender su influencia al resto del año como motor de identidad cultural y social para toda la comunidad costera.

El desafío no es menor, ya que la organización enfrenta dificultades económicas para sostener la magnitud que demanda un evento de estas características. Aun así, la nueva conducción confía en el esfuerzo colectivo y en la tradición de una fiesta que, desde hace más de cuatro décadas, marca el inicio del verano en la región.

Con la mirada puesta en diciembre, la comisión ya trabaja para que la próxima edición combine espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas y actividades familiares, pero sobre todo, que recupere ese sentido de pertenencia y orgullo que identifica a San Bernardo y a todo el Partido de La Costa.