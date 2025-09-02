Nahuel Guardia definió un nuevo aumento salarial en General Lavalle

El intendente de General Lavalle, Nahuel Guardia definió una mejora en los salarios, desde el mes de septiembre del 15%. En lo que va del año, desde enero, la mejora en los salarios municipales ya acumula un 49,5 por lo que marca una amplia superación al índice de inflación computado desde enero a julio (último dato oficial del INDEC) que arroja un 17,3%.

Esta nueva mejora, enmarcada en el Decreto N°880/2025, se comenzará a percibir con los cobros que se ejecuten en los primeros días de octubre.

Alcanza a los salarios básicos del empleado municipal y cabe acotar que este incremento tendrá continuidad y permanencia en el tiempo.

Además, se sumará a los haberes jubilatorios de las actuales y futuras personas que se encuentren en la pasividad.