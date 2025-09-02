Mapeo cultural participativo en La Costa con Tsunami NEXT

Con la participación de artistas, gestores, educadores, emprendedores culturales y referentes comunitarios, Tsunami NEXT llevó adelante una jornada de mapeo cultural en el Partido de La Costa. El objetivo fue identificar prácticas, recursos y desafíos del ecosistema local y definir una agenda de acciones conjuntas de corto y mediano plazo.

La dinámica combinó una introducción metodológica, charlas breves y mesas de trabajo organizadas por zonas (norte, centro y sur). Los ejes principales giraron en torno a turismo cultural, uso del espacio público, identidad y patrimonio, medio ambiente, y cultura vinculada a la salud mental.

El proceso no se limita al taller inicial: contempla instancias de informe y una mesa de seguimiento para transformar los aportes en acciones concretas.

“Mapear nos permitió escuchar miradas subjetivas sobre los espacios locales y reconocer fortalezas, necesidades y oportunidades para futuras articulaciones entre comunidad, sector cultural y turismo”, expresó Sebastián Romero, director de Proyecto Tsunami.

La jornada contó con la colaboración de facilitadores de la Maestría en Gestión de la Cultura de la Universidad de San Andrés y con la participación online de referentes institucionales como la Secretaría de Cultura de La Plata, Mula Cultura (La Plata), la Dirección de Artes de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección del Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI).

También acompañaron autoridades locales, entre ellas la concejal Silvana Fretes, y desde Santa Clara del Mar la consejera de la región atlántica del CPTI, María de las Victorias Garibaldi (Teatro Poquelin).

Tsunami NEXT agradeció especialmente a la Secretaría de Educación de La Costa, a Amancay López y a la Secretaría de Turismo por el apoyo recibido para concretar el encuentro.

En las próximas semanas se presentará un informe síntesis y se convocará a una mesa de seguimiento para consolidar los acuerdos y poner en marcha las acciones priorizadas durante la jornada.