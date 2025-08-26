El candidato a concejal por Hacemos La Costa, Juan Ojeda, salió a marcar la cancha con una denuncia directa: acusó a militantes de Somos La Costa, el espacio que conduce Daniel López, de retirar y ocultar boletas y folletos de su propuesta en domicilios de vecinos.

En un comunicado con tono encendido, Ojeda disparó: “Este tipo de maniobras oscuras no tienen lugar en una democracia que se construye con respeto y participación. Exigimos que se ponga fin a estas prácticas antidemocráticas y que se pidan las disculpas públicas correspondientes”.

Más que boletas, viejas cuentas

Pero en la cocina de la política local se comenta que la bronca no es solo por papelería. La verdadera chispa estaría en el territorio: colaboradores que se pisan en los barrios, estructuras que chocan y algunas agachadas del pasado que todavía resuenan.

La denuncia de Ojeda funciona como excusa visible de una pica que viene de antes. En un distrito chico como La Costa, donde todos saben quién camina qué manzana, la pulseada no es por folletos sino por quién se queda con el crédito de representar a los vecinos.

La rosca nunca duerme

Ojeda cerró su mensaje con épica de campaña: “Este 7 de septiembre, la voz de los vecinos no se va a tapar: se va a escuchar fuerte en las urnas”. Pero entre roscas y pica territorial, muchos ya leen este cruce como un clásico: cada elección trae sus “boletas perdidas”, y cada elección deja más claro que la pelea por el territorio nunca descansa.