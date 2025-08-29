¿Que pasa con la Ley de Zona Fría en La Costa?

El Gobierno Nacional decidió aumentar el recargo en la factura de gas para financiar el régimen de Zona Fría. La medida eleva el aporte del 6,6 % al 6,8 % sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Según se expresó, la modificación busca sostener los subsidios que permiten que los hogares de las regiones más frías paguen facturas reducidas.

En este marco y para Radio Noticias, el Dr. Leandro Alonso quien viene trabajando y siguiendo el tema de cerca, expresó:

Es un tema que lo venimos tratando hace muchos años (…) siempre hay algunos retoques que nos van complicando.

