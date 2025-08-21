Neurología en San Clemente | La Dra. María Laura Caballero ya atiende en el Hospital

Se amplió la cobertura del sistema de salud de La Costa con la incorporación de la Dra. María Laura Caballero, médica neuróloga, quien comenzó a atender consultas en el Hospital de San Clemente del Tuyú. Su llegada representa un paso fundamental en el acceso a especialidades que antes requerían traslados fuera del distrito.

Con una agenda mensual que incluye atención los días sábados y domingos, la Dra. Caballero trabaja sobre un amplio abanico de patologías neurológicas frecuentes, como dolores de cabeza, antecedentes de ACV, convulsiones y alteraciones en la marcha.

“La idea no es solo atender el ACV agudo, sino también estudiar a los pacientes que lo sufrieron hace tiempo para prevenir que se repita”, explicó la médica, y remarcó la importancia del enfoque preventivo: “Es fundamental que la población sepa que el ACV es prevenible. Incluso si nunca tuvieron uno, pero tienen antecedentes familiares o factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto o tabaquismo, es recomendable que se acerquen a consultar”.

Además de su labor asistencial, la Dra. Caballero promueve un abordaje integral centrado en la calidad de vida. “A veces no se trata solo de medicar, sino de dar herramientas para mejorar lo cotidiano”, expresó.

La profesional cuenta con una sólida formación y una extensa trayectoria en neurología con orientación vascular. Es egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Coordinadora de la Unidad de Stroke y Médica Neuróloga a cargo de la Unidad Móvil de Rescate Cerebral de la Clínica La Sagrada Familia (CABA). También se desempeña como neuróloga en la Unidad de Stroke del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, también en la Ciudad de Buenos Aires.