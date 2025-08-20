«Me llevó a armar la lista no tener lugar en las listas tradicionales»

Daniel «Chiqui» Maestrello y David Jacob, candidatos a concejales por la lista Construyendo Porvenir, pasaron por los estudios de Radio Noticias en La Primera Mañana y detallaron los objetivos del espacio en el caso de acceder a una banca en el Honorable Concejo Delibertante.

Daniel «Chiqui» Maestrello comentó:

Me llevó a armar la lista no tener lugar en las listas tradicionales (…) Es una oportunidad armar una lista de vecinos laburantes

Por su parte Jacob sentenció:

Soy un vecino más que está con los cojones inflados de los que nos toca vivir (…) Somos un municipio turístico negro.

20 agosto, 2025

