En la madrugada del sábado 30 de agosto de 2025, un espacio perteneciente a la mutual de guardavidas y balneario, ubicado sobre la Costanera entre las calles Santa Fe y Buenos Aires en Mar de Ajó Norte, fue consumido por un incendio de origen intencional.

El fuego se desató alrededor de las 5:00 a.m., sorprendiendo a residentes y transeúntes que transitaban por la zona. El lugar, que no estaba en actividad en ese momento, ardió rápidamente, generando una intensa columna de humo visible desde varios puntos del barrio.

Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó acudieron con varias dotaciones para sofocar las llamas. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños en propiedades aledañas. Sin embargo, el espacio quedó completamente destruido, junto con equipos y materiales que se encontraban en su interior.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas del incendio. Se sospecha que el fuego pudo haber sido provocado deliberadamente, ya que el espacio no contaba con suministro eléctrico ni elementos inflamables en su interior.

Este incidente se suma a una serie de hechos similares en la región, generando preocupación entre los vecinos y las autoridades locales. Se espera que las cámaras de seguridad de la zona proporcionen información clave para esclarecer el origen del siniestro.