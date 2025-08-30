Aprehenden a una mujer por usurpación y falsa denuncia

Un procedimiento policial realizado en Nueva Atlantis terminó con la aprehensión de una mujer acusada de falsa denuncia, usurpación de inmueble y robo.

El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la avenida Carrera, donde el personal policial constató la presencia de una persona que alegaba ser propietaria del predio. Según indicaron fuentes del caso, la mujer había denunciado días atrás que al llegar a su terreno encontró una casa construida sin su autorización, motivo por el cual ordenó su demolición.

Tras verificar la situación y en comunicación con la fiscalía interviniente, se dispuso su inmediata aprehensión bajo los cargos mencionados. Además, se labraron las actuaciones de rigor, que incluyen pericias y declaraciones en sede judicial.

El hecho quedó bajo investigación y las autoridades judiciales deberán determinar la responsabilidad de la persona involucrada y la situación legal del inmueble en cuestión.