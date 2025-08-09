Este viernes, en el local de La Libertad Avanza La Costa, la rosca política tuvo aroma a café, medialunas y fiscalización.

Roxana Cavallini, micrófono en mano y carpeta bajo el brazo, encabezó la reunión y capacitación de fiscales junto al actual concejal del espacio Ricardo Arebalo, mientras los presentes asentían con gesto serio y ese brillo en los ojos que mezcla compromiso y ganas de “contar boletas” como si fuera un deporte extremo.

El objetivo: aceitar la maquinaria para el control de los votos de cara al 7 de septiembre. Porque si algo dejó claro la tarde en Santa Teresita es que en política, como en el truco, la cuestión no es sólo jugar bien… sino mirar la mano del otro.

La reciente visita de Guillermo Montenegro, candidato a Senador por la quinta sección electoral, dejó el clima cargado de entusiasmo. Y como si eso no alcanzara, en redes los referentes libertarios aprovecharon para reforzar el mensaje con una imagen contundente: “Kirchnerismo Nunca Más”, que fue reposteda con entusiasmo por varias figuras de LLA local.

Una señal clara de que, más allá de la rosca, la pulseada es también cultural y simbólica.

En los pasillos, algún veterano de la política local se animó a chicanear:

—“Mirá si después de tanta capacitación terminamos fiscalizando hasta el mate…”

En definitiva, Santa Teresita tuvo su dosis de rosca, estrategia, ideología y promesas de volver a verse pronto. Porque en campaña, como todos saben, la rosca nunca duerme… y menos cuando huele a victoria.