En plena contienda electoral, el frente vecinalista Hacemos La Costa decidió destacarse con una propuesta poco habitual: prometer una campaña que respete la ciudad y a sus vecinos. Los candidatos a concejales, @milaaraya y @juanojeda, asumieron públicamente su compromiso en redes sociales.

Entre sus compromisos figuran:

✅ No ensuciar la ciudad con publicidad política

✅ Limpiar, al finalizar la campaña, todo lo que se haya colocado en la vía pública

✅ Reciclar los sobrantes de la campaña

“Porque estar cerca del vecino también significa cuidar el lugar donde vivimos”, señalaron los postulantes, subrayando que la responsabilidad en la política también pasa por cómo se hace campaña.

Como contexto, en estas elecciones del Partido de La Costa, se disputan 9 cargos de concejales y 3 de consejeros escolares, con 15 listas oficiales y 402 candidatos en total, lo que convierte la contienda en una de las más saturadas en años recientes. Entre tanta competencia, la propuesta de Hacemos La Costa por una campaña limpia y sostenible aparece como un gesto diferenciado y cercano a la comunidad.

El desafío ahora será comprobar si este compromiso se mantiene firme hasta el día de las elecciones, y si logra contagiar a otros partidos para reducir la “huella electoral” en la ciudad.