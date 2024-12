Vuelven las fotomultas en Ruta 11: las multas son para los distraídos, los insultos para los vecinos de La Costa

Los radares de velocidad en jurisdicción de General Lavalle están de regreso. Un clásico del verano donde los conductores pagan, la empresa recauda, y los vecinos del Partido de La Costa reciben los gritos.

Como si se tratara de un ritual de cada temporada, los radares de velocidad han vuelto a instalarse sobre la Ruta 11, justo frente al Partido de La Costa, pero en territorio de General Lavalle. En esta ocasión, los puntos elegidos son los kilómetros 332 (acceso a Costa del Este) y 341 (acceso a San Bernardo), ambos en sentido hacia Mar del Plata, con una velocidad máxima de 80 km/h.

Eso sí, para los desprevenidos: estas cámaras no están ahí para protegerte de la velocidad, sino para proteger tus bolsillos de quedar vacíos.

¿Por qué gritarle a General Lavalle si las fotomultas son culpa de tu pie derecho?

Lo curioso es que mientras la empresa encargada de operar los radares suma billetes a su caja registradora, los vecinos de La Costa recibirán la furia de los conductores multados. En redes sociales y hasta en charlas de playa, las quejas seguramente estarán dirigidas a los “culpables de siempre”. Sin embargo, la Municipalidad de General Lavalle es la verdadera anfitriona de este operativo.

Recordemos que los radares ya habían debutado a comienzos de 2024, pero tuvieron un paso fugaz: fueron retirados por no cumplir con la normativa vigente. ¿Qué pasó después? Bueno, al mejor estilo de los destinos turísticos, los aparatos fueron «vandalizados» antes de que pudieran emitir la primera multa. Este regreso parece ser su segundo intento de convertirse en los protagonistas del verano, aunque sea para la mala suerte de los conductores distraídos.

¿Qué pasa con los vecinos de La Costa?

Para los habitantes del Partido de La Costa, la presencia de los radares de General Lavalle tiene el efecto de una tormenta en un día soleado: no los pusieron, no los operan, no reciben los ingresos de las multas… pero sí tendrán que lidiar con las quejas de turistas y locales. Porque, claro, cuando la infracción llega al domicilio del conductor, lo más fácil es buscar culpables cerca de donde saltó el flash.

El radar que nunca falla: tu pie derecho si

Estos radares tienen como objetivo controlar la velocidad en uno de los corredores más transitados durante la temporada, especialmente con el aumento de turistas hacia la Costa Atlántica. Sin embargo, si la historia nos ha enseñado algo, es que los radares no se olvidan de multar ni de dejarte una foto de recuerdo.

Así que, para evitar multas, insultos y paseos a 80 km/h por la rotonda de San Bernardo, lo mejor será levantar el pie del acelerador. Después de todo, nadie quiere ser el distraído que financie el verano de General Lavalle. Si hay que colaborar con el municipio vecino sería mejor comprarles «tortitas negras».

